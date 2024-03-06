«Медиазона»: за три дня прощания с Навальным на станцию метро «Борисово» зашли на 27 тысяч человек больше, чем в обычные дни

«Медиазона» запросила у московского метрополитена данные о потоке пассажиров с 1 по 3 марта, и, подсчитав число людей, зашедших на станцию метро «Борисово» рядом с кладбищем, где похоронен Алексей Навальный, оценила, что их было на 27 тысяч больше, чем в обычные будние дни.

Самое большое превышение отмечено 1 марта, в день похорон Навального. В этот день на станцию метро «Борисово» зашли на 18,6 тысячи человек больше, чем обычно. В следующие два дня превышение обычного пассажиропотока составило еще около 8,6 тысячи человек.

На соседней с «Борисово» станции «Марьино» 1 марта также наблюдалось превышение обычного пассажиропотока. По данным метрополитена, в этот день на станцию зашли на 8,5 тысячи человек больше, чем в будний день. Рядом с «Марьино» расположена церковь иконы Божьей Матери «Утоли моя печали», в которой проходило отпевание Навального. После этого катафалк с гробом отправился на кладбище.

Данных о выходивших со станции «Борисово» метрополитен «Медиазоне» не предоставил. Журналисты отмечают, что их оценка не учитывает тех, кто уезжал от кладбища не на метро или на метро, но не с этой станции. В подсчет не включены и те, кто 1 марта пришел к церкви на отпевание, но после этого не пошел на кладбище.

В день похорон Навального проект «Белый счетчик» оценил поток людей, которые шли по Братеевскому мосту, соединяющему церковь, где отпевали политика, и кладбище. За полтора часа, по данным «Белого счетчика», по мосту прошли 16,5 тысячи человек. При этом проект не учитывал тех, кто спустился после прощания в церкви в метро, и тех, кто приехал сразу на кладбище.

2 марта телеканал «Дождь» со ссылкой на источник в мэрии Москвы оценил число людей, пришедших на похороны Навального, не менее чем в 23 тысячи человек. Подсчет был основан на сравнении данных о поездках пассажиров из Марьино в Орехово-Борисово Северное 1 марта, в день похорон, и в обычный будний день.

как люди прощались с навальным

После похорон Навального прошло три дня. Все это время тысячи людей шли на Борисовское кладбище, чтобы проститься с политиком Фото и видео

как люди прощались с навальным

После похорон Навального прошло три дня. Все это время тысячи людей шли на Борисовское кладбище, чтобы проститься с политиком Фото и видео