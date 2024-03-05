Жительнице Улан-Удэ назначили штраф после участия в акции памяти Навального. Полиция и суд решили, что она провела публичное мероприятие, «открыто возложив цветы»

Советский районный суд Улан-Удэ назначил местной жительнице Светлане Вачелановой штраф 25 тысяч рублей по административному протоколу о проведении публичного мероприятия без уведомления (часть 2 статьи 20.2 КоАП) из-за акции памяти Алексея Навального. Внимание на постановление суда обратил телеграм-канал «Сибирский экспресс».

Согласно документу, 17 февраля — на следующий день после смерти политика — Вачеланова распечатала портрет Навального, вставила его в рамку и вместе с цветами возложила к памятнику жертвам политических репрессий 1930 — 1950-х годов в центре Улан-Удэ, куда пришла вместе с мужем.

Сотрудники полиции задержали Вачеланову вместе с мужем. На жительницу Улан-Удэ протокол, решив, что она «организовала и провела несанкционированное публичное мероприятие в форме группового пикетирования».

В суде Вачеланова вину не признала и не согласилась с формулировкой о «публичном мероприятии в форме группового пикетирования». Однако суд встал на сторону полицейских. Судья посчитала, что подсудимая «предприняла действия по изготовлению наглядной агитации»: поместила фотографию Навального в рамку, купила цветы и «открыто возложила портрет и цветы» в присутствии мужа в общественном месте.

При этом суд подчеркнул, что Навальный не относится к жертвам политических репрессий 1930-1950-х годов, а Вачеланова сфотографировала стихийный мемориал на телефон. «Действия Вачелановой свидетельствуют о выражении и формировании ею общественного мнения по вопросам политической жизни страны», — решила судья.

По данным «Сибирского экспресса», решение суда было обжаловано.

ФСИН объявила о смерти Алексея Навального в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе 16 февраля. После этого в России и за рубежом люди начали приносить цветы, свечи и портреты политика к памятникам жертвами политических репрессий и дипломатическим представительствам РФ.

Акции памяти Навального в России сопровождались задержаниями. По подсчетам «ОВД-Инфо», 16 по 27 февраля произошло более 460 задержаний. При этом как минимум 15 человек задержали и отвезли в полицию постфактум — уже после акций памяти Навального.

5 марта в Москве задержали не менее четырех человек, которые приходили на акции памяти политика и похороны Навального, состоявшиеся 1 марта. Их вычислили по видеозаписям, в том числе с камер наблюдения.