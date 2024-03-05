В Москве к участнице акции памяти Навального домой пришла полиция

К жительнице Москвы Полине Ореховой, принявшей 17 февраля участие в акции памяти Алексея Навального, домой пришли сотрудники полиции.

Орехова смогла связаться с «ОВД-Инфо» и сообщить, что ей вменяют статью КоАП о нарушении правил проведения митингов и везут в отделение полиции «Останкинское» для составления протокола.

Статья «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования)» предусматривает для участников штраф от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или обязательные работы на срок до сорока часов.

ФСИН объявила о смерти Алексея Навального в колонии 16 февраля. В тот же день в разных городах России люди, чтобы почтить память политика, начали приносить цветы к памятникам жертвам политических репрессий и другим знаковым места. Полиция, по данным «ОВД-Инфо», 16-17 февраля задержала более 400 человек в разных городах России, в том числе около 200 участников акции памяти Навального в Петербурге.

Алексея Навального похоронили 1 марта в Москве на Борисовском кладбище. Проститься с политиком в этот день, по данным проекта «Белый счетчик», пришли около 16,5 тысячи человек. В следующие дни люди продолжили идти на кладбище, чтобы проститься с Навальным и возложить цветы. Гора цветов на могиле политика вечером 3 марта была выше человеческого роста.

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