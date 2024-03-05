Bloomberg: утечка разговора немецких офицеров «возобновила раскол» между Германией и ее французскими и британскими союзниками

Утечка разговора немецких офицеров, обсуждавших поставку ракет Taurus, «возобновила раскол» между Германией и ее союзниками по Североатлантическому альянсу по поводу военной помощи Украины.

Как рассказали источники Bloomberg в НАТО, представители Великобритании и Франции «выразили обеспокоенность» по поводу небрежности, допущенной немецкими военными, — в частности, офицеры разговаривали на незашифрованной платформе WebEx — и призвали Берлин ужесточить меры безопасности в отношении секретной информации.

Один из собеседников Bloomberg назвал немецкий подход непрофессиональным и отметил, что такого поведения можно ожидать от людей, никогда не проходивших инструктаж по безопасности, но не от военных. Еще один сказал, что утечка, вероятно, приведет к ужесточению мер во всех странах, но особенно в Германии, а третий заявил, что он не удивлен упущением со стороны Германии.

1 марта глава RT Маргарита Симоньян заявила, что «товарищи в погонах» передали ей аудиозапись, на которой высокопоставленные немецкие офицеры якобы обсуждают, «как они будут бомбить Крымский мост», а позже опубликовала расшифровку этого разговора. Люди на записи обсуждают поставку дальнобойных ракет Taurus Украине, а также цели, которые украинцы могли бы атаковать с их помощью, упоминая «мост на востоке».

Представитель Минобороны Германии подтвердила, что секретный разговор офицеров вооруженных сил страны прослушивался. Канцлер Олаф Шольц назвал произошедшее «очень серьезным вопросом». Министр обороны Германии Борис Писториус назвал утечку «частью информационной войны, которую ведет Путин». Германия начала расследование утечки.

МИД России выступил с демаршем в связи с разговором немецких офицеров и потребовал от посла Германии разъяснений. Представитель ведомства Мария Захарова заявила, что власти ФРГ «обязаны ответить в первую очередь перед немецким народом», который «так и не денацифицирован до конца».

что известно о прослушке немецких офицеров

Маргарита Симоньян опубликовала разговор немецких военных с обсуждением поставок Украине ракет Taurus и ударов по Крымскому мосту. Немецкие СМИ считают запись подлинной Олаф Шольц назвал возможную утечку «очень серьезным вопросом»

что известно о прослушке немецких офицеров

Маргарита Симоньян опубликовала разговор немецких военных с обсуждением поставок Украине ракет Taurus и ударов по Крымскому мосту. Немецкие СМИ считают запись подлинной Олаф Шольц назвал возможную утечку «очень серьезным вопросом»