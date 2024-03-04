Власти Новосибирска собирают списки должников по ЖКХ, чтобы «оказать содействие» военкоматам по набору граждан на военную службу

Первый замглавы городской администрации Новосибирска Юрий Овчаренко обратился к руководителям управляющих компаний Ленинского района города с просьбой предоставить список должников по услугам ЖКХ для передачи этих данных в военкоматы.

Письмо о сборе списков должников, подписанное Овчаренко, в своем телеграм-канале опубликовала независимый депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина. Внимание на пост обратило издание «Сибирский экспресс». Источники издания также подтвердили подлинность документа.

Согласно письму, решение о «содействии военкоматам по набору граждан на военную службу» было принято на совещании у заместителя мэра города Геннадия Захарова в конце февраля. В свою очередь Каверзина предположила, что подобное письмо получили управляющие компании всех районов Новосибирска.

В комментариях под постом Каверзиной один из пользователей заявил, что должников в Новосибирске власти уговаривают отправиться на войну как минимум последние полгода.

В октябре 2023 года в Красноярске приставы предложили матери двоих детей записаться на военную службу, чтобы погасить долг в 800 тысяч рублей перед банком. При этом в службе судебных приставов Красноярска заявили, что эти рекомендации «не персонализированы и носят информирующий характер для должников».

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