РБК: национализированные металлургические заводы, ранее принадлежавшие Юрию Антипову, собираются передать «Ростеху»

Промышленные активы бизнесмена Юрия Антипова, которые суд 26 февраля распорядился национализировать, могут быть переданы корпорации «Ростех».

Как сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения дальнейшей судьбы активов Антипова, предполагается, что «Ростех», получив три металлургических завода, которыми владел Антипов, сохранит за собой блокирующий пакет акций (25%), а остальные 75% продаст частному инвестору.

Один из источников РБК уточнил, что эта схема пока находится в стадии обсуждения, хотя и подчеркивает, что «для „Ростеха“ это абсолютно понятные активы, полностью их профиля».

К переговорам об активах в качестве возможного инвестора, по данным собеседников издания, привлечены, в числе прочих, основатель Русской медной компании Игорь Алтушкин, сооснователь Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын, структуры, связанные с бизнесменом Дмитрием Пумпянским (ранее Трубная металлургическая компания (ТМК) и группа «Синара») и глава металлургического холдинга «Уральская сталь» Денис Сафин.

Инвестору, отмечает издание, помимо прочих задач предстоит заняться переносом производства национализированного Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) на новое место. Вывести вредные производства за пределы Челябинска в середине февраля поручил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой региона Алексеем Текслером. Оба тогда заявили, что к переносу производства ЧЭМК следует привлечь «местных инвесторов».

Помимо Челябинского электрометаллургического комбината суд распорядился передать государству акции входящих в одну с ним группу Серовского завода ферросплавов и Кузнецкого завода ферросплавов. Принимая решение о национализации активов, суд согласился с прокуратурой, утверждавшей, что приватизация ЧЭМК была проведена с нарушениями, следовательно, Антипов получил активы незаконно.

Предприятия группы ЧЭМК — крупнейшие в стране производители ферросплавов, используемых при изготовлении стали для военной техники, авиационных двигателей и боеприпасов.

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