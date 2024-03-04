Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать многокилометровую очередь на прощании с оппозиционным политиком Алексеем Навальным.

«Мы не много по этой теме что-то говорили и считаем, что большего нам сказать нечего», — сказал Песков в ответ на вопрос, считают ли в Кремле значимой такую поддержку.

Алексей Навальный был похоронен 1 марта. На похороны, согласно независимым оценкам, пришли как минимум 16,5 тысячи человек. В следующие дни, 2 и 3 марта, еще несколько тысяч человек принесли цветы на могилу политика.

В день похорон Песков заявил, что Кремлю нечего сказать родным Навального и что Кремль не может дать ему оценку как политической фигуре.