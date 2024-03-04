Минюст России включил Фонд имени Фридриха Эберта в список «нежелательных» организаций

Министерство юстиции РФ обновило реестр «нежелательных» организаций, добавив в него Фонд имени Фридриха Эберта, Германское общество изучения Восточной Европы и Мобильную академию поддержки гендерной демократии и миротворчества.

Согласно реестру, Генпрокуратура РФ объявила эти организации «нежелательными» 14 февраля. Также Минюст добавил в свой список XZ foundation — фонд, созданный для борьбы с российской пропагандой. О включении организации в список «нежелательных» 27 февраля сообщил депутат Госдумы Андрей Луговой.

Фонд имени Фридриха Эберта — одна из старейших политических организаций Германии, основанная в 1925 году. Как сказано на сайте фонда, он занимается политико-просветительской деятельностью в более чем ста странах с целью развития гражданского общества и демократии.

Германское общество по изучению Восточной Европы — крупнейшее объединение экспертов и исследователей Восточной Европы в немецкоязычном пространстве, основанное в 1913 году. Организация проводит международные конференции и выпускает журнал Osteuropa, в котором публикует научные материалы о странах Восточной Европы.

Мобильная академия поддержки гендерной демократии и миротворчества (OWEN) — феминистская миротворческая организация с офисом в Берлине, основанная в 1992 году. Согласно сайту OWEN, главная задача организации — расширение прав и возможностей женщин и мужчин, чтобы они могли быть субъектами гражданских процессов и работать для демократических перемен, гендерного равенства и справедливости. С 2016 года OWEN координирует проект «Женские инициативы за мир на Донбассе».

В списке «нежелательных», который существует в России с 2015 года, уже более 140 организаций. За сотрудничество с «нежелательными» организациями российским законодательством предусмотрена административная и уголовная ответственность.

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