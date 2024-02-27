Генпрокуратура РФ объявила «нежелательной организацией» XZ foundation после доноса депутата Госдумы Андрея Лугового. О соответствующем решении Генпрокуратура уведомила Лугового письмом, которое он опубликовал в своем телеграм-канале.

XZ foundation, сообщает «Дождь», была основана в 2023 году для борьбы с российской пропагандой. При поддержке фонда писатель Михаил Зыгарь и режиссер Илья Хржановский создали серию роликов «Великие русские злодеи», а общество «Мост» разработало гайд для общения с провоенно настроенными родственниками.

Луговой утверждает, что XZ foundation создали Зыгарь и Хржановский, а гендиректором организации является бывшая жена Зыгаря, журналистка Майя Стравинская.

На сайте XZ foundation в настоящее время никакой информации о деятельности организации нет.

В перечень «нежелательных организаций» на сайте Минюста XZ foundation пока не внесена, обычно реестр обновляется через некоторое время после того, как Генпрокуратура РФ выносит решение.

Список «нежелательных организаций» существует в России с 2015 года. XZ foundation станет 143-й организацией, которая в него включена. За сотрудничество с «нежелательными» организациями российским законодательством предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

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