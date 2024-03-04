«Это и есть настоящая народная любовь». Юлия Навальная — о тысячах людей, которые приходят проститься с Алексеем
Юлия Навальная поблагодарила всех, кто приходит на Борисовское кладбище проститься с ее мужем Алексеем Навальным.
«Многие задаются вопросом, ради чего Алексей так яростно боролся и никогда не сдавался. Ради вас. Прекрасных, смелых и честных людей, которые теперь бесконечной очередью идут с ним проститься. Спасибо вам. Это и есть настоящая народная любовь», — написала Навальная в соцсети X (бывший Twitter).
К посту она прикрепила видео с очередью на Борисовское кладбище.
Алексея Навального похоронили на Борисовском кладбище в Москве 1 марта. На отпевание и похороны пришли, по подсчетам проекта «Белый счетчик», не менее 16,5 тысячи человек. Люди продолжили приходить к могиле Навального и после похорон. Очередь ко входу на кладбище растягивается на сотни метров.