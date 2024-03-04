Более 40 стран потребовали от властей России обеспечить независимое международное расследование смерти Алексея Навального
43 страны потребовали от России проведения независимого международного расследования смерти политика Алексея Навального. Об этом сообщает Agence France-Presse.
Требование от имени этих государств высказала постпред ЕС при ООН Лотте Кнудсен. «Неожиданная и шокирующая смерть Навального стала еще одним признаком усиливающихся систематических репрессий в России», — отметила она.
Россия должна позволить провести независимое и прозрачное международное расследование обстоятельств его внезапной смерти.
Кнудсен также призвала Россию освободить политических заключенных и «создать безопасную среду для политической оппозиции».
Среди стран, подписавших это заявление — государства Евросоюза, США, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия, Украина.
Алексей Навальный умер в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе 16 февраля. В официальном заключении, выданном его матери, указано, что смерть наступила от естественных причин. В то же время, соратники Навального полагают, что политика убили.