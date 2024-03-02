Роскомнадзор заблокировал сайт, призывающий к акции «Полдень против Путина»
Роскомнадзор заблокировал сайт vpolden.org, призывающий присоединиться к акции «Полдень против Путина». На это обратила внимание «Роскомсвобода».
Стратегию «Полдень против Путина» предложил бывший депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Максим Резник. Она предполагает, что те, кто планирует голосовать на президентских выборах против Владимира Путина, придут на избирательные участки в одно время — в 12 часов дня 17 марта.
Еще один бывший депутат Заксобрания Сергей Гуляев рассказал, что РКН потребовал удалить с ютьюба его видео об акции. В уведомлении, которое он получил, говорится, что заблокировать ролик потребовала Генпрокуратура.
Акцию «Полдень против Путина» поддерживал Алексей Навальный. После смерти политика его соратник Леонид Волков назвал участие в акции «Полдень против Путина» «политическим завещанием Алексея Навального». Он призвал участвовать в акции.