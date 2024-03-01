Журналисту RusNews Роману Иванову запросили восемь лет колонии по делу о «фейках» об армии

Прокуратура запросила восемь лет колонии общего режима журналисту RusNews Роману Иванову, обвиняемому по статье о «фейках» об армии, сообщает «Медиазона».

Поводом для возбуждения дела против журналиста стали два поста в его телеграм-канале «Честное Королевское!», опубликованные в апреле 2022 года и марте 2023 года, а также опубликованный в октябре 2022 года пост в одноименном паблике во «ВКонтакте». Одна из публикаций была посвящена убийству мирных жителей в Буче.

Дело против журналиста возбудили в апреле 2023 года, тогда же его задержали и отправили под арест. Сам Иванов вины не признает. В частности, во время допроса в суде он настаивал, что в посте о Буче не говорилось, что в гибели людей виновны российские войска. «Нигде в моем редакционном мнении нет утверждения, что данные убийства были совершены Вооруженными силами России», — говорил он.

«Я журналист, и моя задача — предоставлять читателям информацию. Я ее предоставляю. А уж подрывает это авторитет [военных] или не подрывает, это уже остается за самим человеком, который получил информацию, ее проанализировал», — цитирует «Медиазона» заявление Иванова на одном из заседаний суда.

Незадолго до задержания Иванова суд в Барнауле приговорил журналистку RusNews Марию Пономаренко к шести годам колонии общего режима по делу о «фейках» о российской армии из-за ее поста об авиаударе по драмтеатру в Мариуполе.

Дело Марии Пономаренко

В России продолжают сажать людей, рассказывающих правду о войне с Украиной. Журналистке Марии Пономаренко дали шесть лет колонии за пост об ударе по драмтеатру в Мариуполе Вот ее история

Дело Марии Пономаренко

В России продолжают сажать людей, рассказывающих правду о войне с Украиной. Журналистке Марии Пономаренко дали шесть лет колонии за пост об ударе по драмтеатру в Мариуполе Вот ее история