В московском районе Марьино родителей школьников предупредили, что ученики должны оставаться в школе «с целью обеспечения безопасности»

В родительских чатах московских школ, расположенных в районе Марьино, разослали предупреждение о том, что «с целью обеспечения безопасности» ученики будут находиться в учебных заведениях до 15:15. Об этом пишет «Дождь» со ссылкой на нескольких жителей района.

Согласно скриншоту, который публикует «Дождь», предупреждение было разослано 29 февраля.

В сообщениях говорится, что у школьников пройдет дополнительный урок — «классный час, посвященный Всемирному дню гражданской обороны». Одна из собеседниц «Дождя» уточнила, что раньше таких уроков не проводилось.

«Если ребенку нужно уйти раньше 15:15, просим вас сообщить об этом и в этом случае желательно лично встретить ребенка у школы», — говорится в одном из сообщений, подписанных классным руководителем.

Родителей учеников из еще одной школы попросили не отпускать детей гулять возле церкви в Марьино с 11 до 16 часов, так как там ожидается «большое скопление людей и силовиков».

1 марта в Москве состоится прощание с Алексеем Навальным. В храме «Утоли моя печали» в Марьине пройдет отпевание, похоронят политика на Борисовском кладбище. От метро «Марьино» до церкви и кладбища выставили коридор из металлических ограждений. У храма и кладбища с 29 февраля дежурят полицейские.

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