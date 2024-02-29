В Петербурге задержали участницу пикета «Лицо российской журналистики», который провели в СПбГУ в поддержку Елены Милашиной

Полицейские в Петербурге задержали Валерию Мещерякову из-за акции в поддержку журналистки Елены Милашиной «Лицо российской журналистики», которая прошла на вручении дипломов СПбГУ в июле 2023 года. Об этом сообщают «ОВД-Инфо» и «Бумага» со ссылкой на близких задержанной.

Полицейские задержали Мещерякову на Московском вокзале на выходе из поезда. Ее доставили в управление МВД по Василеостровскому району. Задержанной вменяют организацию либо проведение публичного мероприятия без разрешения (часть 2 статьи 20.2 КоАП). Мещерякову оставили на ночь в полиции, сообщил адвокат от «ОВД-Инфо», приехавший в отдел.

Выпускницы журфака СПбГУ Валерия Мещерякова и Елизавета Антонова 6 июля 2023 года провели пикет во время церемонии вручения дипломов. Они развернули плакат с фотографией журналистки Елены Милашиной, сделанной после избиения в Чечне, и словами «Лицо российской журналистики».

После проведения акции в поддержку Елены Милашиной выпускница СПбГУ Елизавета Антонова заявила, что не поступила в магистратуру вуза, так как ей занизили вступительные баллы.