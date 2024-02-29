Путин начал послание Федеральному собранию, заявив, что войну поддержало «абсолютное большинство россиян». Потом он объявил минуту молчания
Президент России Владимир Путин начал выступление с посланием Федеральному собранию. В своей речи он заявил, что «спецоперацию» войск РФ в Украине поддержало «абсолютное большинство россиян».
«Несмотря на все испытания, горечь потерь, люди непреклонны в этом выборе. Постоянно подтверждают это стремлением сделать как можно больше для страны и для общего блага», — заявил Путин.
Жители России поддерживают российских военных и их семьи, отправляют на фронт письма и посылки, теплые вещи, маскировочные сети, «перечисляют средства из своих, порой, достаточно скромных сбережений», привел примеры президент РФ. По его словам, российские военнослужащие на передовой в Украине «знают, что с ними вся страна».
После этого он объявил минуту молчания по погибшим в ходе войны, заявив, что Россия «всегда будет помнить своих павших героев».
Владимир Путин выступает с ежегодным посланием к Федеральному собранию в Гостином дворе. В 2024 году его речь, помимо трансляции на федеральных каналах, бесплатно покажут в 23 кинотеатрах в 20 российских городах.
В Кремле заявили, что Путин выступит с посланием не только как действующий глава государства, но и как кандидат в президенты, а его речь во многом будет его программой. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Путин далек от популизма, а все его тезисы «тщательно просчитаны».