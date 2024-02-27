Послание Путина Федеральному собранию бесплатно покажут в кинотеатрах в 20 городах России

Обновление. Послание президента покажут в 23 кинотеатрах в 20 городах России, уточнили РИА Новости представители «Синема 5».

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию бесплатно покажут в кинотеатрах в 17 городах России, сообщает РИА Новости.

Трансляцию организует сеть «Синема 5». На афише организаторы показа разместили коллаж с Путиным и фразой «Цели будут достигнуты». В частности, послание президента покажут в кинотеатрах сети в Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Курске, Набережных Челнах, Пензе, Уфе и Чебоксарах.

В самой сети заявили, что в компании считают важным, чтобы тезисы президента услышало как можно больше людей. Также представитель «Синема 5» заявил, что спрос зрителей на показ довольно высокий. Например, в кинотеатре в Перми уже забронировали больше половины мест в зале, добавил собеседник агентства.

«Послание Федеральному собранию уже традиционно задает направление стратегического развития страны. Считаем, что с помощью таких массовых показов мы внесем свой вклад в укрепление и объединение нашего общества», — сказал в комментарии телеграм-каналу «Осторожно, новости» представитель компании.

Путин выступит с посланием Федеральному собранию 29 февраля.

Ранее в кинотеатрах Вологды и Иркутска бесплатно показывали интервью Путина телеведущему Такеру Карлсону. Мэр Вологды Сергей Воропанов, анонсируя показ, заявил, что «не у всех вологжан была возможность посмотреть его в интернете».

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