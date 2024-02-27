Соратники Навального сообщили, что им отказываются предоставить помещение для прощания с политиком

Помещение, где пройдет прощание с Алексеем Навальным, пока найти не удается, сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

Соратники Навального, рассказала она, обзвонили большинство частных и государственных ритуальных агентств, коммерческих площадок и похоронных залов.

«Где-то говорят, что помещение занято. Где-то отказываются при упоминании фамилии Навальный. В одном месте нам прямо сказали, что ритуальным агентствам запретили с нами работать», — написала Ярмыш в соцсети X.

26 февраля Ярмыш сообщила, что соратники Навального ищут помещение для публичного прощания с политиком, которое планируется провести «в конце этой рабочей недели». Пресс-секретарь Навального призвала связаться с соратниками политика тех, у кого есть подходящее для прощания помещение. За прошедшие после этого сутки, написала Ярмыш 27 февраля, помещение так и не было найдено.

16 февраля УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу заявила, что Алексей Навальный умер в колонии «Полярный волк». Тело политика отдали его матери лишь спустя девять дней. Людмила Навальная сообщила, что от нее требуют похоронить сына тайно и без публичного прощания. Выполнять эти требования она отказалась. Предполагается, что Навальный будет похоронен на одном из московских кладбищ, но дата и место похорон пока не объявлены.

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