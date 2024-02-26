Публичное прощание с Алексеем Навальным планируют провести в конце недели

Публичное прощание с Алексем Навальным, убитым в заполярной колонии 16 февраля, планируют провести в конце этой рабочей недели, то есть до 1 марта. Это следует из сообщения пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш.

«Мы ищем зал для публичного прощания с Алексеем. Время: конец этой рабочей недели. Если у вас есть подходящее помещение, свяжитесь с нами, пожалуйста», — написала Ярмыш в соцсети X (бывший твиттер).

Тело Алексея Навального передали его матери Людмиле Навальной на девятый день после смерти политика, 24 февраля. Власти РФ отказывались выдавать тело, объясняя это тем, что идет доследственная проверка.

Соратники Алексея Навального говорили, что представители СК говорили, что отдадут Людмиле Навальной тело сына, если она согласится похоронить его тайно и без публичного прощания. Мать Навального отказалась выполнять требования СК.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Кремль не оказывал давления на мать Алексея Навального в связи с его предстоящими похоронами. Кроме того, заявил Песков, президент Владимир Путин не принимал решения о выдаче тела, потому что «глава государства эти вопросы никак не регулирует».

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