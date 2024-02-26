«Глава государства эти вопросы никак не регулирует». Песков ответил на вопрос, участвовал ли Путин в решении выдать тело Навального семье

Пресс-секретарь Дмитрий Песков отрицает, что Кремль оказывает давление на мать политика Алексея Навального в связи с его предстоящими похоронами. Об этом сообщает «Интерфакс».

Кремль не имеет к этому никакого отношения. Естественно, Кремль не может оказывать давление. Это очередные абсурдные заявления сторонников [Навального]. Они, по-моему, практически все находятся в розыске и практически все находятся за границей.

Песков также заявил, что президент Владимир Путин не принимал решения о выдаче тела, потому что «глава государства эти вопросы никак не регулирует».

«Это абсолютно не наш вопрос и не наша прерогатива. Я ничего не могу сказать по этому вопросу», — сказал Песков в ответ на вопрос, почему тело Навального все-таки было передано семье после длительной задержки.

Мать Алексея Навального Людмила 22 февраля собщила, что следователи потребовали похоронить ее сына тайно, угрожая в случае отказа «что-то сделать» с телом. На следующий день соратники Навального заявили, что следователь поставил ультиматум матери политика, потребовав от нее в течение трех часов согласиться на тайные похороны, в противном случае пообещав захоронить тело прямо в колонии. 24 февраля тело Навального отдали матери. Дата похорон политика пока не назначена.

За то время, пока тело Навального оставалось у следствия, россияне направили в СК через специальный сервис более 98 тысяч официальных обращений с требованием выдать его семье. Соответствующие видеообращения к властям РФ записали десятки известных актеров, музыкантов, писателей и других общественных деятелей.

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