В Москве задержали адвоката Навального Василия Дубкова. Он сопровождал мать политика в Салехарде

В Москве задержан новосибирский адвокат Василий Дубков. Об этом сообщают «Новая газета Европа», Sota и «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на источники.

Как пишут журналисты, адвокату вменяют статью о нарушении общественного порядка.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Обновлено. Сам Дубков подтвердил «Верстке» информацию о своем задержании и заявил, что его уже отпустили.

Дубков защищал Алексея Навального. На прошлой неделе адвокат сопровождал Людмилу Навальную в Салехарде, когда она требовала выдать ей тело сына.

В октябре 2023 года трех адвокатов Навального Алексея Липцера, Игоря Сергунина и Вадима Кобзева отправили в СИЗО по уголовному делу об участии в «экстремистском сообществе». Еще два защитника оппозиционера Ольга Михайлова и Александр Федулов, покинувшие Россию, заочно арестованы и объявлены в розыск по этому же делу. По версии следствия, через адвокатов политик передавал информацию из колонии своим соратникам.

16 февраля управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу объявило, что Алексей Навальный умер в колонии «Полярный волк». Власти отказывались выдать тело политика его матери девять дней. Людмила Навальная сообщила, что от нее требовали похоронить сына тайно и без публичного прощания. Выполнять эти требования она отказалась. Предполагается, что Навальный будет похоронен на одном из московских кладбищ, но дата и место похорон пока не объявлены.

Соратники Навального заявили, что лидера российской оппозиции собирались обменять на предполагаемого офицера ФСБ Вадима Красикова, осужденного в Германии за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. В ФБК утверждают, что Владимир Путин принял решение убить Навального, когда переговоры об обмене уже были на финальной стадии — так как он не хотел видеть оппозиционера на свободе.

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