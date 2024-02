Факультет свободных искусств и наук, организованный бывшими преподавателями Шанинки, получил государственную аккредитацию в Черногории

Факультет свободных искусств и наук (Faculty of Liberal Arts & Sciences, FLAS), организованный бывшими преподавателями Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка), получил государственную аккредитацию в Черногории. Об этом сообщается на сайте проекта.

«Государственная аккредитация — необходимое условие для того, чтобы студенты получали системное образование и официальный документ — диплом бакалавра, и могли дальше работать или продолжать учиться в Черногории или любой другой стране Европы и мира», — пояснила декан FLAS и бывший декан факультета свободных искусств и наук Шанинки Марина Калашникова.

О создании в Черногории программы Liberal Arts & Sciences бывшими преподавателями Шанинки стало известно в сентябре 2022 года.

На сайте программы говорится, что это «первое независимое высшее учебное заведение, созданное российскими преподавателями в изгнании, которое получило государственную аккредитацию в стране пребывания». Обучение на факультете будет на трех языках — английском, русском и черногорском.

Факультет состоит из шести курсов (мейджоров): Digital Humanities (Цифровые гуманитарные науки), Social Theory and Sociological Research (Социальная теория и социологические исследования), Media Studies and Journalism (Медиаисследования и журналистика), Art History (История искусства), Cross Cultural Linguistics (Кросс-культурная лингвистика) и New Political Science (Новая политология). Руководят программами, в частности, бывший декан факультета Медиакоммуникаций Шанинки Ксения Лученко, бывший декан факультета социальных наук Шанинки Виктор Вахштайн и другие.

В начале апреля 2022 года Шанинка получила от прокуратуры Москвы представление с требованием «устранить нарушения законодательства об образовании». Оно стало результатом прокурорской проверки факультета свободных искусств и наук (Liberal Arts & Sciences). В представлении говорилось, что программы Liberal Arts направлены на «разрушение традиционных ценностей российского общества и искажение истории». МВД тогда же запросило у Шанинки документы о сотрудничестве с десятью преподавателями. Среди них — политолог Екатерина Шульман, социологи Григорий Юдин и Константин Гаазе, историк Илья Будрайтскис.

