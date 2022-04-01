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МВД запросило у Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) документы о сотрудничестве с десятью преподавателями, пишет «Коммерсант».

«Всех этих людей объединяет то, что они активно высказываются публично по разным вопросам», — заявил источник газеты.

Собеседнику «Коммерсанта» известны имена четырех людей из запроса МВД — это политолог Екатерина Шульман, социологи Григорий Юдин и Константин Гаазе, историк Илья Будрайтскис. Ведомство требует предоставить, в частности, трудовые договоры и документы о начислении зарплат.

По данным «Коммерсанта», запрос направлен в рамках , по которому проходит ректор вуза Сергей Зуев. При этом никто из преподавателей, названных в запросе МВД, не имеет отношения к проектам, ставшим поводом для уголовного дела.

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