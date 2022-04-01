«Коммерсант»: МВД запросило у Шанинки документы о сотрудничестве с 10 преподавателями. Среди них — Екатерина Шульман и Константин Гаазе
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МВД запросило у Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) документы о сотрудничестве с десятью преподавателями, пишет «Коммерсант».
«Всех этих людей объединяет то, что они активно высказываются публично по разным вопросам», — заявил источник газеты.
Собеседнику «Коммерсанта» известны имена четырех людей из запроса МВД — это политолог Екатерина Шульман, социологи Григорий Юдин и Константин Гаазе, историк Илья Будрайтскис. Ведомство требует предоставить, в частности, трудовые договоры и документы о начислении зарплат.
По данным «Коммерсанта», запрос направлен в рамках уголовного дела, по которому проходит ректор вуза Сергей Зуев. При этом никто из преподавателей, названных в запросе МВД, не имеет отношения к проектам, ставшим поводом для уголовного дела.
Екатерина Шульман заявила «Ъ», что в курсе запроса МВД, однако к ней лично «никто не обращался». По ее словам, запрос связан с делом Сергея Зуева. «К делу я, действительно, отношения не имею, но это не мешает запрашивать информацию, — говорит она.— А про мою публичную позицию или деятельность меня никто не спрашивал и об этом не говорил».