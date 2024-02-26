Обвинение попросило посадить сопредседателя «Мемориала» Олега Орлова на два года и 11 месяцев за антивоенную статью

В ходе прений по делу сопредседателя «Мемориала» Олега Орлова, обвиняемого в повторной «дискредитации» армии, прокуратура попросила назначить ему реальный срок — два года и 11 месяцев колонии, пишет «Медиазона» в своем онлайне из зала суда.

Олега Орлова судят из-за поста в фейсбуке «Им хотелось фашизма. Они его получили», осуждающего войну России против Украины.

Дело рассматривается второй раз. Осенью 2023 года Головинский районный суд Москвы оштрафовал Орлова на 150 тысяч рублей по обвинению в повторной «дискредитации» армии. Прокуратура тогда просила для Орлова наказание в виде трех лет колонии, защита сопредседателя «Мемориала» настаивала на полном оправдании.

Приговор Орлову был обжалован прокуратурой, считающей, что в деле есть отягчающее обстоятельство — «мотив идеологической вражды и ненависти». Мосгорсуд в конце 2023 года вернул дело в прокуратуру. В конце января было объявлено о завершении повторного расследования и суд вновь начал рассматривать дело.

Что известно о первом суде над Орловым

«Патриотизм — это не гордость за свою страну, а жгучий стыд за ее преступления» Последнее слово Олега Орлова. Правозащитника судят за антивоенную статью под названием «Им хотелось фашизма. Они его получили»

Что известно о первом суде над Орловым

«Патриотизм — это не гордость за свою страну, а жгучий стыд за ее преступления» Последнее слово Олега Орлова. Правозащитника судят за антивоенную статью под названием «Им хотелось фашизма. Они его получили»