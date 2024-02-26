Bloomberg: в 2023 году Россия получила из ЕС подсанкционные технологии на 450 миллионов евро. Четверть из них были поставлены напрямую из стран Европы
За девять месяцев 2023 года стоимость полученных Россией из Евросоюза подсанкционных технологий, которые могут быть использованы в войне, составила 450 миллионов евро. Почти четверть товаров поступила напрямую из европейских стран, пишет Bloomberg со ссылкой на чиновников и данные о торговых потоках.
Издание не уточняет, что конкретно относится к подсанкционным товарам, которые оно называет «высокоприоритетными». После начала войны в Украине, пишет Bloomberg со ссылкой на торговые данные, объем торговли этими товарами между Евросоюзом и Россией снизился. Однако вместе с этим экспорт тех же товаров из европейских государств в третьи страны резко вырос. Через них же Россия получила те товары, которые поступили не напрямую из Европы.
Среди стран, участвовавших в поставках в обход санкций, Bloomberg называет Турцию, ОАЭ, Сербию и Китай, а также соседствующие с Россией Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан и Армению.
Кроме того, по словам одного из собеседников издания, торговые данные свидетельствуют, что часть подсанкционных товаров производили дочерние компании и субподрядчики некоторых европейских компаний, работающие за рубежом. После этого они экспортировали их в Россию — также через третьи страны.
Киевская школа экономики подсчитала, что с января по октябрь 2023 года Россия импортировала «боевых товаров» на сумму 8,77 миллиарда долларов. Список этих товаров аналогичен «высокоприоритетным» товарам Евросоюза, пишет Bloomberg.
Представители Еврокомиссии на запрос о комментарии изданию не ответили.
В конце января 2024 года Bloomberg сообщал, что за первые девять месяцев 2023 года Россия, несмотря на санкции, импортировала американские и европейские чипы на сумму 1,2 миллиарда долларов.
23 февраля Евросоюз ввел 13-й пакет санкций против России, приуроченный ко второй годовщине начала полномасштабного вторжения в Украину. Он в том числе предусматривает ужесточение ограничительных мер в отношении предприятий в третьих странах, которые поставляют в Россию оборудование.