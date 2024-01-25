Bloomberg: в 2023 году Россия импортировала американские и европейские чипы на сумму более миллиарда долларов

За первые девять месяцев 2023 года Россия, несмотря на санкции, импортировала американские и европейские чипы на сумму 1,2 миллиарда долларов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на закрытые данные российской таможенной службы.

Импортированные микросхемы, которые могут использоваться для производства военной техники, были произведены американскими компаниями Intel Corp, Advanced Micro Devices (AMD) и Analog Devices Inc., а также европейскими компаниями Infineon Technologies AG, STMicroelectronics NV и NXP Semiconductors NV.

Bloomberg отмечает, что нет никаких данных о том, что компании нарушали санкционное законодательство и экспортировали технологии в Россию. Издание напоминает, что большинство подсанкционных технологий попадают в Россию через третьи страны, в том числе из Китая, Турции и ОАЭ.

Всего за первые девять месяцев прошлого года Россия импортировала микросхем на сумму более 1,7 миллиарда долларов, следует из таможенных данных.

Американские и европейские компании, чья продукция попала в Россию, заявили, что полностью соблюдают санкционные требования и прекратили деятельность в России после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

Помимо американских и европейских компаний в топ-20 производителей, чья продукция поставляется в Россию, оказались китайские компании и тайваньская Realtek Semiconductor.

В июле «Верстка» со ссылкой на таможенные данные писала, что только за первые шесть месяцев 2023 года в Россию ввезли продукцию американских Intel и AMD, в том числе микропроцессоры, на сумму более 169 миллионов долларов и 35 миллионов долларов соответственно. Всего, по подсчетам издания, за полгода в РФ было ввезено чипов западных компаний на сумму более 502 миллионов долларов.

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