Отменены концерты Дианы Арбениной в Южно-Сахалинске и Владивостоке

Концерты Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы», запланированные на 25 и 27 февраля в Южно-Сахалинске и Владивостоке, не состоятся. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на организацию по распространению билетов «Сахалин65.ру».

«Организатор информировал нас об отмене выступления Дианы Арбениной в Южно-Сахалинске. Мы оповестили об этом зрителей через смс-сообщения. Автоматический возврат денег за приобретенные билеты зрителям будет произведен на их карты», — заявили собеседники агентства.

В соцсетях «Ночных снайперов» опубликовано письмо руководства южно-сахалинского дворца спорта «Кристалл», где должен был состояться концерт Арбениной. В нем говорится, что площадку для выступления предоставить невозможно «в связи с подготовкой и проведением чемпионата и первенства Сахалинской области по чир спорту, а также фестиваля по чир спорту „Зимний“ в период с 22 по 26 февраля».

Концерт Арбениной, планировавшийся в спорткомплексе «Фетисов Арена» во Владивостоке, отменили после рекомендации мэра города Константина Шестакова.

При этом два предыдущих концерта артистки в рамках тура «Ночные снайперы — 30» состоялись — они прошли 22 и 24 февраля в Благовещенске и Хабаровске.

Диана Арбенина в апреле 2022 года исполнила на концерте в Челябинске антивоенную песню «Не молчи». После этого концерты «Ночных снайперов» начали отменять и переносить в разных городах, в том числе в Волгограде, Казани, Саратове, Перми, Чебоксарах, Ульяновске, Тольятти, Йошкар-Оле и Улан-Удэ.

Весной 2023 года активист Виталий Бородин написал донос в Генпрокуратуру РФ с требованием проверить Арбенину по статье о «дискредитации» армии РФ. В октябре того же года певица во время концерта в Новосибирске пригласила на сцену жену военного, принимавшего участие в российском вторжении в Украину, и вместе с ней исполнила свою песню «Секунду назад».

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