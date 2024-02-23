«Обоих Путин ранее уже пытался убить». Илья Яшин призвал добиться скорейшего освобождения Владимира Кара-Мурзы после убийства Алексея Навального в колонии

Политик Илья Яшин призвал руководство ООН, президента США и лидеров стран ЕС добиться скорейшего освобождения Владимира Кара-Мурзы.

«После убийства Навального стало очевидно, что жизнь каждого российского политзека под угрозой. Но судьба Кара-Мурзы вызывает особую тревогу», — говорится в посте, опубликованном в телеграм-канале Яшина.

У Навального и Кара-Мурзы, указал Яшин, «гораздо больше общего, чем может показаться на первый взгляд». Оба они, пишет политик, «создавали личные проблемы окружению Путина», были де-факто объявлены в России врагами государства, подвергались пыточным условиям содержания в колониях, и «главное — обоих Путин ранее ».

Понимаю, что мои слова — глас вопиющего в пустыне. Но Владимира Кара-Мурзу надо спасать. Угроза его жизни не просто реальна, она зашкаливает.

Яшин призвал западных лидеров проявить добрую волю и задействовать все дипломатические инструменты, чтобы добиться освобождения Кара-Мурзы. «Сделайте это, пока не стало слишком поздно», — подчеркнул он.

Владимир Кара-Мурза в апреле 2023 года был приговорен к 25 годам колонии строгого режима. Его признали виновным по статьям о «государственной измене», об осуществлении деятельности «нежелательной» организации и распространении «фейков» про российскую армию. Вину он не признал. До приговора Кара-Мурзу год держали под стражей, хотя защита пыталась доказать, что он не может находиться в СИЗО по состоянию здоровья.

Илья Яшин в декабре 2022 года был приговорен к восьми с половиной годам колонии по делу о распространении «фейков» о российской армии. Дело на Яшина завели после его стрима об убийствах мирных жителей в Буче.

ФСИН 16 февраля объявила о смерти Алексея Навального в колонии в Ямало-Ненецком округе. Причины гибели политика не объявлены, его тело, по состоянию на 23 февраля, не отдали родственникам для захоронения. Соратники Навального уверены, что он был убит, и не исключают, что политика вновь, как и в августе 2020 года, отравили ядом из группы «Новичок».