«Холод»: сотрудники ИК-3 в Харпе, в которой умер Навальный, в 2022 году пытались выдать за самоубийство гибель заключенного от пыток

Сотрудники ИК-3 «Полярный волк» в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе, в которой 16 февраля умер Алексей Навальный, в 2022 году попытались выдать за самоубийство гибель заключенного Бахромбека Шарифова, скончавшегося от пыток. Об этом пишет издание «Холод» со ссылкой на четыре источника.

По словам собеседников журналистов, Шарифов задохнулся во время пытки, часто применявшейся в ИК-3: на него надели смирительную рубашку, закатали в матрас и завязали скотчем. Когда обнаружилось, что заключенный погиб, сотрудники колонии сожгли орудия пыток и заявили, что Шарифов повесился. Однако вскрытие опровергло эту версию, а обвинение по этому делу предъявили нескольким сотрудникам колонии. По данным издания, пятерым.

Однако в июле 2023 года в Лабытнангский городской суд поступило дело против четверых бывших сотрудников колонии. В их числе были двое сотрудников отдела безопасности колонии Дмитрий Адрианов и Ерлан Есмуханов, которых обвинили в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. Еще двоих, оперативников Марата Кызырова и Игоря Тимофеева, обвинили в превышении должностных полномочий и умышленном причинении тяжкого вреда, которое привело к гибели человека. Источники «Медузы» рассказывали, что обвиняемые причастны к убийству заключенного.

«Холод» также выявил еще как минимум два случая, когда сотрудники ИК-3, по всей видимости, пытались скрыть причину смерти заключенных. Они дважды не сообщали родственникам заключенных, погибших в колонии, ни причину, ни обстоятельства их смерти.

Сестра одного из погибших рассказала журналистам, что администрация колонии выделила ей и матери всего сутки на то, чтобы добраться до ИК-3 и забрать тело. Они не успели к назначенному времени, и заключенного похоронили в Харпе, указав лишь его личный номер, пишет издание.

Ранее один из бывших заключенных рассказал «Медузе», что за три года, которые он провел в ИК-3, умерли «несколько десятков» человек. «У всех [осужденных] были какие-то диагнозы, но настоящая причина смерти оставалась неясной», — заявил он. Его слова подтвердил другой бывший заключенный, добавив, что такой высокой смертности, как в ИК-3, он не видел ни в одной другой колонии.

Управление ФСИН по ЯНАО сообщило о смерти Алексея Навального днем 16 февраля. В ведомстве заявили, что политик умер после того, как ему стало плохо после прогулки. Он потерял сознание, врачи не смогли его реанимировать, утверждали в ведомстве. На следующий день матери Навального в колонии заявили, что ее сын умер от . Тогда же стало известно, что СК отказался отдавать родственникам тело Навального, пока не завершится проверка.

По словам пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, в медицинском заключении о смерти политика говорится, что он умер от естественных причин. Мать Навального Людмила записала видео, в котором рассказала, что следователи показали ей в морге тело сына, однако отказываются его выдать и шантажируют. Следствие требует похоронить политика тайно, угрожая в случае отказа «что-то сделать» с его телом, рассказала Людмила Навальная.

Читайте также

«У вас все еще есть шанс остаться людьми» Следствие уже неделю не отдает тело Навального матери. Десятки актеров, писателей и музыкантов требуют от Путина сделать это

Читайте также

«У вас все еще есть шанс остаться людьми» Следствие уже неделю не отдает тело Навального матери. Десятки актеров, писателей и музыкантов требуют от Путина сделать это