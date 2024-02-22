Журналиста Евгения Киселева нашли в реестре «экстремистов и террористов». Он там с 2017 года

Журналист Евгений Киселев включен в реестр «экстремистов и террористов», который ведет Росфинмониторинг. Внимание на это обратил читатель «Медиазоны», после чего об этом написали многие другие российские издания.

Возле фамилии Киселева в реестре стоит звездочка (*), указывающая на то, что в отношении него возбудили уголовное дело по одной из статей о терроризме.

Российские издания не уточняют, когда Киселев попал в реестр. Однако имени Киселева нет в списке тех, кого добавили в реестр 20 февраля, когда Росфинмониторинг в последний раз обновлял перечень. На сайте «Изменения списка террористов и экстремистов», который следит за обновлениями реестра с 9 августа 2018 года, также нет упоминаний Евгения Киселева.

На сайте «Российской газеты», которая публикует обновления в реестре Росфинмониторинга, запись об Евгении Киселеве появилась 20 января 2017 года, обратил внимание телеграм-канал «Обновление перечня террористов и экстремистов».

В июне 2016 года в отношении Евгения Киселева возбудили уголовное дело о призывах к терроризму. По словам журналиста, расследование начали из-за его слов в поддержку украинской летчицы Надежды Савченко. В июле 2022 года сообщалось, что МВД России объявило Киселева в розыск.

Российское законодательство предусматривает, что счета людей и организаций, включенных в реестр Росфинмониторинга, подлежат заморозке.

Евгений Киселев в разное время работал ведущим и политическим обозревателем на российских Первом канале, РТР, НТВ, ТНТ, ТВ-6. Киселев работал главным редактором НТВ в 2000-2001 годах. Также вел программы на «Эхе Москвы» и RTVI. С 2008 года Киселев живет и работает в Украине.