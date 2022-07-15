МВД России объявило в розыск журналиста Евгения Киселева

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Российский журналист объявлен в федеральный розыск, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на базу данных МВД РФ.

Его разыскивают по уголовному делу, но по какой статье оно возбуждено, не уточняется.

Евгений Киселев начинал журналистскую карьеру еще на Гостелерадио СССР. В разное время он работал ведущим и политическим обозревателем программ на российских Первом канале, РТР, НТВ, ТНТ, ТВ-6. В 2000-2001 годах Киселев был гендиректором и главным редактором НТВ. Позже вел программы на «Эхо Москвы» и RTVI. С 2008 года живет и работает в Украине, сейчас является ведущим телеканала «Украина 24».

В апреле 2022 года Минюст РФ создал новый реестр физических лиц — иностранных агентов. Первыми в него были внесены Евгений Киселев и .

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