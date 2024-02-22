«Ведомости»: в России готовят законопроект о штрафах за несоблюдение указов Путина о контрсанкциях

Власти России готовят законопроект, который введет административную ответственность за нарушение мер из указов президента Владимира Путина о , сообщили «Ведомостям» источники, близкие к правительству.

По словам собеседника издания, близкого к Банку России, разработку законопроекта курирует Минюст. Крупный бизнес также знает о разработке документа — источники в Российском союзе промышленников и предпринимателей сообщили, что их предупреждали о подготовке такого законопроекта.

Представитель Минфина подтвердил, что законопроект разрабатывается и ведомство его поддерживает. По его словам, речь идет в том числе о введении в Кодекс об административных правонарушениях отдельной статьи об ответственности «за нарушение спецмер».

По данным «Ведомостей», законопроект должны были принять еще в конце 2023 года, но процесс затянулся из-за разногласий, в частности по вопросу введения штрафов за нарушение требований к продаже валютной выручки. В правительстве настаивали на том, чтобы штрафы за валютные нарушения были введены этим законопроектом. Комитет Госдумы по госстроительству предложил их включить в более крупный пакет мер об ответственности за несоблюдение спецмер.

Опрошенные газетой эксперты предполагают, что в статье 15.25 КоАП (нарушение валютного законодательства РФ) может появиться новый состав, а наказание за нарушение этой статьи будет внесено в кодекс либо новыми частями в эту же статью, либо новой статьей. При этом они не исключили, что в некоторых случаях может наступать уголовная ответственность, тогда поправки могут быть внесены и в Уголовный кодекс России.