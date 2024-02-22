«Он пустое место. Вам специально подсовывают этого никчемыша». Юлия Навальная ответила на слова Медведева про «улыбающуюся вдову»

Юлия Навальная прокомментировала слова зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, который заявил, что она якобы ходила со «счастливым лицом» после смерти мужа и «ждала этого события все эти годы».

«Зачем вы меня защищаете от Медведева, он же пустое место. Они специально подсовывают вам этого никчемыша, чтобы вы выпустили пар на него. Пишите о том, что Путин убил Алексея. Каждый день пишите. Сколько хватит сил», — написала Навальная в соцсети икс (бывший твиттер).

22 февраля российские государственные СМИ опубликовали интервью бывшего президента РФ Дмитрия Медведева, в котором он среди прочего высказался о смерти Алексея Навального. «Посмотрите на , счастливое лицо вдовы Навального. Такое чувство, что она ждала этого события все эти годы, чтобы развернуть свою политическую жизнь. И она об этом уже сказала. Это все печально», — заявил Медведев.

Через три дня после смерти Алексея Навального Юлия выступила с обращением, в котором объявила, что продолжит дело мужа. Навальная заявила, что лидера российской оппозиции убили по приказу президента РФ Владимира Путина, подчеркнув, что знает, «из-за чего конкретно» это произошло. После этого Навальная провела встречи в Брюсселе с руководством Евросоюза и призвала европейские власти не признавать результаты предстоящих президентских выборов в России.

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