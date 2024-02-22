Футболиста Дани Алвеса приговорили к четырем с половиной годам тюрьмы по делу об изнасиловании

Высший суд Каталонии в Испании приговорил к четырем с половиной годам лишения свободы бывшего футболиста сборной Бразилии Дани Алвеса, признав его виновным в сексуализированном насилии. Как сообщает Reuters, по решению суда Алвес должен выплатить потерпевшей компенсацию в размере 150 тысяч евро.

Суд посчитал доказанным, что потерпевшая женщина не давала согласия на секс, а факт изнасилования помимо ее показаний подтверждают другие доказательства.

Первоначально Алвес отрицал обвинения, но затем заявил, что все произошло по обоюдному согласию. Прокурор добивался, чтобы футболисту дали девять лет тюрьмы.

Футболиста задержали по заявлению 23-летней женщины в январе 2023 года, с тех пор он находился под стражей. Женщина заявила, что 30 декабря 2022 года футболист приставал к ней в VIP-зоне в одном из ночных клубов Барселоны, писала газета El Periódico de Catalunya. Женщина заявила, что Алвес завел ее в ванную комнату, где вынудил ее дважды прикоснуться к его пенису, заставил сделать ему минет, ударил и изнасиловал.

На фоне уголовного преследования жена футболиста Жоана Санс подала на развод, заявив, что верит показаниям потерпевшей женщины.

Дани Алвес — один из наиболее известных бразильских футболистов последнего десятилетия. Большую часть карьеры — девять сезонов — он выступал за «Барселону». Также Алвес играл за «Севилью», «Ювентус» и ПСЖ. В 2022-2023 годах Алвес выступал за «УНАМ Пумас» из Мексики, но, когда футболиста взяли под стражу, клуб разорвал с ним контракт.