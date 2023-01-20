Футболиста Дани Алвеса задержали по подозрению в домогательствах

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Футболиста Дани Алвеса задержали в Барселоне по подозрению в домогательствах. Об этом сообщает издание Marca.

Алвеса уже допросили в полицейском участке. Заявление против него было подано еще 2 января. Заявительница обвиняет футболиста в том, что 30 декабря в одном из ночных клубов Барселоны, где футболист проводил отпуск, он приставал к ней и, в частности, засунул ей руку под нижнее белье. Женщина уже прошла медицинское освидетельствование.

Алвес отрицает обвинения и утверждает, что «не знает, кто эта дама».

В ближайшее время суд определит меру пресечения футболисту. Marca считает маловероятным, что он будет помещен под стражу на время следствия.

Дани Алвес — один из наиболее известных бразильских футболистов последнего десятилетия. Большую часть карьеры (девять сезонов) он провел в «Барселоне». Среди других клубов Алвеса — «Севилья», «Ювентус» и ПСЖ. В нынешнем сезоне 39-летний игрок выступает за клуб «УНАМ Пумас» из Мексики.