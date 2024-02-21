Власти Тувы разрешили усыпление бездомных животных
Верховный хурал (парламент) республики Тыва приняли региональный закон, разрешающий умерщвление бездомных животных, сообщает пресс-служба парламента. Документ единогласно поддержали 28 депутатов, уточняет ТАСС.
Согласно сообщению пресс-службы парламента, закон разрешает усыплять бездомных животных при наличии у них «устойчивого агрессивного поведения», установленного специалистами в области ветеринарии. В то же время ТАСС пишет, что решение о судьбе животных без владельцев будет принимать специальная комиссия. Что это за комиссия, не уточняется.
Накануне правительство Магаданской области опубликовало постановление об обращении с животными в пунктах временного содержания (ПВС). Этот документ допускает умерщвление животных «в случае и при соблюдении условий, установленных действующим законодательством РФ»
«При наличии достоверно установленных специалистом из области ветеринарии тяжелого неизлечимого заболевания животного или неизлечимых последствий острой травмы, несовместимых с жизнь животного, и иных случаях, предусмотренных законодательством РФ, специалистами проводится процедура умерщвления», — говорится в постановлении.
В документе также подробно изложена сама процедура. В частности, эвтаназию должны проводить только специалисты в области ветеринарии. При этом применяться должны только «гуманные способы усыпления, гарантирующие быструю и безболезненную смерть». В документе также отмечается, что умерщвление не должно проводиться в помещении, где содержатся животные.
Помимо этого, документе прописана процедура возвращения животных из ПВС, не проявляющих немотивированной агрессии, на места их обитания.
Летом 2023 года в России вступил в силу федеральный закон, позволяющих региональным парламентам самим решать, что делать с бездомными животными. Авторы инициативы заявляли, что она направлена на защиту людей от нападений бездомных животных.
Тува стала шестым регионом, узаконившим умерщвление бездомных животных — до этого аналогичные законы приняли власти Бурятии, Чукотки, Алтая и Астраханской области. В Магаданской области закон, открывающий для исполнительной власти возможность одобрить убийство животных, приняли еще в ноябре. Однако в пресс-службе губернатора тогда отмечали, что для этого будут нужны дополнительные нормативные акты.