Суд в Москве арестовал руководство Всероссийского общества глухих по делу о растрате

Мещанский суд Москвы арестовал президента Всероссийского общества глухих (ВОГ) Станислава Иванова по делу о растрате (часть 4 статьи 160 УК), сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города.

Других фигурантов дела — вице-президента ВОГ Венеру Гаулстон, помощника президента и председателя Новосибирского отделения общества Михаила Брагина и бывшего вице-президента организации Вадима Иванченко — суд также отправил под стражу. В роликах, которые опубликовала пресс-служба, видно, что решение суда обвиняемым дублируют на жестовом языке

Как рассказали ТАСС в суде, следствие считает, что обвиняемые совершили растрату путем отчуждения недвижимости ВОГ по заниженной стоимости, причинив организации значительный ущерб. О задержании руководителей Всероссийского общества глухих стало известно 20 февраля.

В марте 2023 года бывшего руководителя общества Валерия Рухледева признали виновным в растрате более 50 миллионов рублей из средств организации. Его приговорили к семи годам колонии общего режима.