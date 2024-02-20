Всероссийское общество глухих сообщило, что сотрудники МВД задержали руководство организации

Сотрудники МВД задержали руководителей Всероссийского общества глухих (ВОГ), сообщается на сайте организации.

Среди задержанных — президент ВОГ Станислав Иванов, первый вице-президент Евгений Безруков, вице-президент, член Центрального аппарата организации Венера Гаулстон, помощник президента ВОГ Михаил Брагин, бывший вице-президент Вадим Иванченко и «другие бывшие руководители отделов и сотрудники аппарата Всероссийского общества глухих».

Причина задержания руководства организации не уточняется.

«Мы просим сохранять спокойствие. В настоящий момент Всероссийское общество глухих работает в штатном режиме», — говорится в сообщении.

В МВД задержание руководства ВОГ пока не комментировали.

Согласно сайту ВОГ, это «самая многочисленная и старейшая в России общественная организация инвалидов по слуху». Она была образована в сентябре 1926 года. По данным на 2019 год, численность организации составляла более 76 тысяч человек.

РБК напоминает, что в марте 2023 года бывшего руководителя общества Валерия Рухледева признали виновным в растрате более 50 миллионов рублей из средств организации. Его приговорили к семи годам колонии общего режима.