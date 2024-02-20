The New York Times: при отступлении из Авдеевки в плен могли попасть до тысячи украинских военных

При отступлении вооруженных сил Украины из Авдеевки Донецкой области до тысячи солдат ВСУ могли попасть в плен, пишет The New York Times, ссылаясь на оценки самих военных и высокопоставленных западных чиновников.

Оценки числа попавших в плен и пропавших без вести украинских военных разнятся. Двое солдат, с которыми поговорила The New York Times, назвали цифры в диапазоне от 850 до тысячи человек. Западные чиновники, как пишет NYT, находят эту оценку точной.

По словам собеседников газеты, сама по себе потеря Авдеевки не была крупным стратегическим поражением, но захват большого числа пленных «может изменить этот расклад», поскольку моральный дух в войсках падает после неудачного контрнаступления, и в связи с этим украинская армия испытывает проблемы с набором новых солдат.

Западные чиновники считают, что вывод украинских войск был плохо спланирован и начался слишком поздно и называют причиной пленения такого большого числа военных начавшийся на позициях хаос. Ситуация, как пишет The New York Times, усугублялась тем, что российские войска окружили город почти с трех сторон. Кроме того, как рассказали украинские военнослужащие изданию, во время отхода были проблемы со связью, из-за чего солдаты попадали в плен или оставались ранеными и убитыми на поле боя.

Спикер группировки ВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховой отрицает пленение сотен военнослужащих. Он назвал это дезинформацией, однако признал, что «определенное количество» солдат пропало без вести.

В Минобороны России о числе украинских солдат, взятых в плен при отходе ВСУ из Авдеевки, официально не сообщали. Минобороны Украины также не комментировало сообщения о количестве пленных.

В субботу, 17 февраля, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских войск из Авдеевки, «исходя из оперативной обстановки», которая сложилась вокруг города и «во избежание окружения и сохранения жизни и здоровья военнослужащих».

В этот же день командующий группировки ВСУ «Таврия» Александр Тарнавский заявил, что на заключительном этапе операции, «под давлением превосходящих сил противника», несколько украинских военнослужащих попали в плен. Точное число плененных он не назвал, пообещав, что украинские организации будут «бороться за их освобождение». Лиховой утверждал, что число пленных «не такое, чтобы говорить о каких-то больших масштабах этого явления».

20 февраля Владимир Путин на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу назвал ситуацию в Авдеевке «безусловным успехом», который «нужно развивать». Шойгу в ответ доложил Путину о «зачистке» села Крынки на левом берегу Днепра, которая «ставит точку в украинском контрнаступлении».

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