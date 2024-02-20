Политик Владимир Кара-Мурза, отбывающий 25-летний срок в колонии особого режима, прокомментировал смерть Алексея Навального.

По словам Кара-Мурзы, он узнал о смерти Навального из радиоточки в камере, услышав в пятницу, 16 февраля, цитату: «Как сообщили в исправительной колонии, потерял сознание, вернувшись с прогулки». Подробностей того, что произошло в колонии, как пишет Кара-Мурза, он еще не знает.

Но точно и твердо знаю одно — ответственность за смерть Алексея Навального несет лично Владимир Путин. Потому что Алексей был его персональным узником. И только по его личному приказу могли действовать отравители из 2-й службы ФСБ; следователи, прокуроры и судьи, оформлявшие дела и приговоры; высокие тюремные чины, создававшие пыточные условия. Этот человек несет с собой смерть все 25 лет своей власти — с той самой осени, когда по ночам взрывались спавшие в своих квартирах мирные люди.

Приводя примеры преступлений режима Владимира Путина, Кара-Мурза упоминает войны в Чечне, Грузии, Сирии и Украине, а также теракты — «Норд-Ост» и Беслан.

Гибнут лучшие — самые смелые, самые искренние, самые неравнодушные. И только мстительный, трусливый, жадный старик все так же держится смертельной хваткой, уничтожая любого, в ком видит угрозу своей власти.

В апреле 2023 года Владимира Кара-Мурзу приговорили к 25 годам лишения свободы по обвинениям в «госизмене», распространении «фейков» про российскую армию и осуществлении деятельности «нежелательной» организации.

20 февраля МИД Франции потребовал провести независимое расследование гибели Алексея Навального и вместе с этим выразил «глубокую обеспокоенность» критическим состоянием здоровья Кара-Мурзы.

Накануне британский депутат от Консервативной партии Боб Сили рассказал The Guardian, что обсуждал возможность обмена политика в МИД Великобритании, но ему «дали понять», что такие шаги только поощряют захват заложников государством.

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