ТАСС сообщил о новом уголовном деле против Олега Навального. Есть ли оно действительно и по какой статье расследуется, неизвестно

Обновлено. «Медиазона» уточняет, что Олега Навального не переобъявляли в розыск. В опубликованной изданием базе розыска МВД Олег Навальный уже в начале февраля 2024 года значился с пометкой «переобъявлен», и эта карточка была выложена на сайте МВД не позднее февраля 2023 года. Также «Медиазона» отмечает, что в карточке Олега Навального указан номер телефона, относящийся к управлению ФСИН, а не к дежурной части МВД, которое объявляет в розыск по новым делам. Это, по мнению журналистов, означает, что нового уголовного дела против Навального нет — ФСИН объявляет в розыск только за нарушение мер пресечения или приговоров.

Олег Навальный — брат Алексея Навального — «переобъявлен» в федеральный розыск. Соответствующая информация появилась в базе данных российского МВД.

В карточке Олега Навального, как это принято у МВД, указано лишь, что он «разыскивается по статье УК» — без каких-либо подробностей.

ТАСС сообщает, что в правоохранительных органах агентству заявили о новом уголовном деле, в рамках которого разыскивают Олега Навального, но не уточнили, по какой статье оно возбуждено.

Олег Навальный с января 2022 года был в розыске по так называемому «санитарному делу», фигурантов которого обвинили подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил — за призывы выйти на акции в поддержку Алексея Навального.

В августе 2021 года суд назначил Олегу Навальному условное наказание по «санитарному делу». Однако в январе 2022 года уголовно-исправительная инспекция потребовала заменить условный срок на реальный, в феврале суд прошение удовлетворил. Олег Навальный к тому моменту находился за пределами России.

В 2014 году Олег Навальный был приговорен к 3,5 года колонии по делу «Ив Роше». Он вышел на свободу в 2018 году.

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