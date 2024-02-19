«Ведомости»: банки ОАЭ ограничили расчеты с Россией и начали закрывать счета клиентов-россиян

Банки Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) не принимают платежи из России и не отправляют деньги в обратную сторону, пишут «Ведомости» со ссылкой на бизнесменов, работающих в стране, и представителя объединения «Деловая Россия». Счета клиентов с российским гражданством банки закрывают, в том числе, по словам собеседников издания, «по непрозрачным причинам».

Банки начали ужесточать политику в отношении клиентов с гражданством РФ осенью 2023 года. Тогда кредитные организации перестали принимать платежи из России. В цепочку оплаты пришлось добавлять банк в Гонконге, но с февраля 2024 года и он отказался от сотрудничества, расчеты теперь ведут в криптовалюте.

Для компаний с российскими бенефициарами, которые не получают деньги из России и не переводят в Россию, усложнилась ситуация с банковским обслуживанием, рассказали собеседники издания.

«Ведомости» отмечают, что ограничения для клиентов-россиян банки ОАЭ ввели до того, как в декабре 2023 года США объявили о вторичных санкциях. Источники «Ведомостей» предполагают, что это может быть связано со значительной долей иностранных акционеров в крупных кредитных организациях.

Собеседники издания отметили, что открыть счет в банках ОАЭ для физических или юридических лиц из России все еще возможно, но процедура занимает больше времени, а ускорить ее могут личные знакомства с представителями местных элит.

В феврале «Ведомости» писали, что некоторые банки Турции начали закрывать счета российским компаниям, связывая это с опасениями вторичных санкций. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда заявил, что в Кремле знают об этих ограничениях, добавив, что США оказывают «беспрецедентное, неприкрытое и агрессивное давление» на Турцию и турецкие компании.

В январе агентство Bloomberg сообщало, что китайские государственные банки ограничивают работу с клиентами из России из-за указа президента США Джо Байдена о вторичных санкциях. В феврале китайский Chouzhou Commercial Bank, через который проходили многие платежи российских импортеров, уведомил клиентов об остановке операций с Россией.

Послушайте подкаст «Медузы» о санкциях

Все эпизоды Санкции не разрушили экономику России и не остановили войну. Зачем тогда они вообще нужны? 00:00 12:14