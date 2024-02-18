Посол США в России Линн Трейси возложила цветы к Соловецкому камню в память об Алексее Навальном

Посол США в России Линн Трейси возложила цветы к Соловецкому камню в Москве в память об Алексее Навальном, сообщает пресс-служба посольства.

«Сегодня у Соловецкого камня мы скорбим о смерти Алексея Навального и других жертв политических репрессий в России. Мы выражаем глубочайшие соболезнования семье, коллегам и сторонникам Алексея Навального. Его сила — вдохновляющий пример. Мы чтим его память», — говорится в сообщении посольства.

Накануне цветы к Соловецкому камню возложил посол Великобритании в России Найджел Кейси.

После смерти Алексея Навального в разных регионах РФ люди начали приносить цветы к стихийным мемориалам или памятникам жертв политических репрессий. По данным «ОВД-Инфо», за два дня на акциях памяти политика были задержаны около 400 человек.

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