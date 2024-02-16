«Новая газета» потребовала предоставить семье Навального записи с видеорегистраторов сотрудников колонии, где умер политик

«Новая газета» запустила на сайте Change.org петицию, в которой потребовала предоставить семье Алексея Навального видеозаписи с камер сотрудников колонии особого режима в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.

Издание требует записи, на которых «зафиксированы попытки оказания медицинской помощи» Навальному и проведенные медиками реанимационные мероприятия.

Петиция адресована главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, министру юстиции РФ Константину Чуйченко и директору Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Аркадию Гостеву.

На момент публикации новости петиция «Новой газеты» собрала около 1700 подписей.

Комментарий отдела «Разбор»

Во всех местах лишения свободы ведется видеозапись. Поскольку Алексей Навальный отбывал наказание в колонии самого строгого, особого режима — наблюдение должно было вестись там круглосуточно, а камеры должны быть установлены повсюду. Требование предоставить видеозапись — это стандартная адвокатская тактика, рассказывает «Медузе» адвокат Валерия Ветошкина. При этом есть большие сомнения в том, что власти согласятся их опубликовать.

Во-первых, отказ могут объяснить соображениями безопасности, говорит координатор по уголовным делам проекта «ОВД-Инфо» Ева Левенберг. Во-вторых, продолжает эксперт, ни один нормативный документ, к сожалению, не обязывает ФСИН выполнять такое требование — и на практике подобное случается крайне редко. При этом Левенберг подчеркивает, что такая публикация была бы в общественых интересах — и призывает ФСИН предоставить доказательства оказания медицинской помощи Навальному.

Алексея Навального этапировали в колонию особого режима № 3 «Полярный волк», расположенную в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе, в конце декабря 2023 года. До этого политик отбывал наказание в колонии строгого режима в поселке Мелехово во Владимирской области. В августе 2023 года Мосгорсуд приговорил Навального к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима по делу об «экстремизме». Этот приговор стал основанием для этапирования политика в другое исправительное учреждение.

16 февраля 2024 года ФСИН сообщила, что Навальный умер в колонии. Причиной смерти политика пропагандистский телеканал RT назвал оторвавшийся тромб, ссылаясь на анонимный источник.

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