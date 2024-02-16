Генпрокуратура сочла недостаточно строгим приговор Дарье Треповой, которой суд назначил 27 лет колонии

Геннпрокуратура обжаловала приговор Дарье Треповой, которой суд назначил 27 лет колонии общего режима, по «военкора» Владлена Татарского.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе 2-го Западного окружного военного суда, куда поступило апелляционное представление, Генпрокуратура считает, что «в части назначенного осужденной срока наказания приговор излишне мягкий». Сторона обвинения просила для Треповой 28 лет лишения свободы.

Ранее приговор Треповой обжаловала и защита. Адвокат Треповой Даниил Берман, писало РБК, намерен добиться переквалификации действий подсудимой, оправдания ее по статьям о терроризме и незаконном переносе взрывчатых веществ.

27 лет лишения свободы, к которым 2-й Западный окружной военный суд приговорил Дарью Трепову 25 января, — самый суровый приговор, вынесенный женщине в истории современной России.

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