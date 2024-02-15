Помощник президента РФ Владимир Мединский предложил скопировать все статьи из «Википедии» для российского аналога онлайн-энциклопедии «Знание. Вики», сообщает РИА Новости.

«Мне кажется, сейчас время не созидать контент новый с нуля — это сложно догонять. Агрегировать и использовать чужой контент, скопипастить всю эту „Википедию“, да и все», — заявил Мединский на заседании российского общества «Знание».

Он также отметил, что сейчас на портале «Знание. Вики» всего 22 тысячи статей, а в «Википедии» — 70 миллионов материалов на русском языке. Именно поэтому при поиске «Википедия», «естественно, вылезает всегда первой», добавил Мединский.

По мнению помощника президента, 99% статей в «Википедии» «абсолютно нейтральны и даже интересны», следовательно, их можно использовать для российского аналога. «Зачем нам плодить сущности, как говорят философы?» — резюмировал Мединский.

При этом оставшийся 1% статей помощник президента назвал «вражеской клеветой», которая «жесточайше модерируются». «Туда вы слова правды не вставите никогда», — добавил он.

Также Мединский предложил использовать для «Вики. Знание» материалы с порталов История.рф и «Рувики» (другой российский аналог «Википедии»). При этом, говоря о «двух миллионах очень приличных статей» на «Рувики», он отметил, что их «тоже скопипастили».

В России уже много лет обсуждают идею создания российского аналога «Википедии». Летом 2022 года в России заработали аналог онлайн-энциклопедии «Руниверсалис», а весной 2023 года российское общество «Знание» выпустило ресурс «Знание. Вики». Летом того же года заработал сайт «Рувики». По состоянию на февраль 2024 года, на «Руниверсалис» и «Рувики» были опубликованы около двух миллионов статей.

После начала полномасштабной войны в Украине Роскомнадзор неоднократно штрафовал некоммерческую организацию Wikimedia Foundation, которая управляет «Википедией», за неудаление статей, связанных с военными действиями. В декабре 2023 года стало известно о закрытии «Викимедиа РУ» — проекта, который занимался поддержкой русскоязычной «Википедии».

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