Исполнительному директору «Викимедиа РУ» Станиславу Козловскому предложили уволиться с факультета психологии МГУ.

По словам Козловского, его срочно вызвали из командировки в Баку из Москвы и в деканате сказали, что «есть достоверная информация», что в ближайшую пятницу Минюст объявит его «иноагентом».

«Передо мной положили две бумаги — приказ с увольнением по статье „за прогулы“ и заявление „по собственному“. Я выбрал последнее», — рассказал он.

После этого, сообщил Козловский, прошло собрание сообщества «Викимедиа РУ», где единогласно было принято решение о закрытии организации — чтобы обезопасить остальных сотрудников. Процесс ликвидации юридического лица, как ожидается, займет несколько месяцев.

Закрытие «Викимедиа РУ», подчеркнул Козловский, не означает, что русскоязычный раздел «Википедии» прекратит обновляться. «Если ее не заблокируют в РФ, то она продолжит работать — энтузиасты, пишущие статьи, есть», — цитирует Козловского «Осторожно Media».

В интервью «Медузе», опубликованном в июле 2022 года, Станислав Козловский рассказывал, что в каждой стране за пределами США, где базируется Wikimedia Foundation, создается отдельная независимая организация Wikimedia, состоящая из людей, которые пишут и редактируют «Википедию» на своих языках. В случае России это «Викимедиа РУ». Как пояснял тогда Козловский, его организация имеет право использовать названия «Википедия» и «Викимедиа», но не получает никакого финансирования от Wikimedia Foundation, не управляет «Википедией» и ее серверами.

«В основном это волонтерская история. „Викимедиа РУ“ получает пожертвования, но их обычно меньше десяти тысяч рублей в месяц. [Хотя] есть иногда гранты, проекты и конкурсы по написанию статей по какой-нибудь широкой теме», — говорил он.

Интервью Козловского «Медузе»

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Интервью Козловского «Медузе»

«Когда на вас направляют автомат на протяжении 10 лет, вы к этому привыкаете» Роскомнадзор заставляет «Википедию» удалить статьи о войне. Вот, что об этом думают в самой «Википедии»