Журналистку из Афганистана приговорили в России к двум годам за незаконное пересечение границы. Она опасается депортации к талибам

Кировский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к двум годам колонии-поселения афганскую журналистку Кобру Хассани, обвиняемую по делу о незаконном пересечении границы, сообщает «Фонтанка».

Журналистку, бежавшую из Афганистана после прихода к власти талибов, признали виновной в попытке незаконно выехать из России в Евросоюз в составе группы и по предварительному сговору. Суд учел срок, проведенный Хассани в СИЗО, и объявил, что наказание по делу считается отбытым. Теперь журналистку могут депортировать в Афганистан, где, как ранее сообщала она сама, ей грозит смертельная опасность.

Всего в деле о незаконном пересечении границы фигурировали 14 человек. Гражданину Беларуси Александру Мацулевичу, которого следствие считает одним из организаторов преступления, назначили четыре года колонии строгого режима. Его помощнику Гуламу Джелани и остальным фигурантам суд назначил по два года лишения свободы, после чего их освободили в зале суда.

Как отмечает издание «Бумага», в приговоре суда не было озвучено решение о депортации Хассани. По данным «Север. Реалии», заседание Красносельского суда по поводу продления содержания журналистки в Центре временного содержания иностранных граждан назначено на 14 февраля.

Кобра Хассани до августа 2021 года работала на афганском телевидении, владела рестораном и занималась общественной деятельностью в области прав человека. Она уехала из Афганистана вскоре после того, как власть в стране захватили боевики движения «Талибан».

Журналистка поступила на англоязычную программу в Киевском государственном университете, но с началом полномасштабного российского вторжения в Украину решила перебраться в Европу. Для этого она обратилась к перевозчикам, которые обещали доставить ее в Польшу, однако вместо этого журналистку сначала отвезли в Луганск, а затем — в Москву.

В России Хассани связалась с другими перевозчиками, которые пообещали доставить ее в Европу через Санкт-Петербург. В мае 2022 года журналистку и остальных фигурантов дела задержали возле Большого грузового порта Петербурга, их поместили в СИЗО. Позднее Хассани перевели в Центр временного содержания иностранных граждан в Красном Селе.

Защита Хассани подала прошение о предоставлении журналистке убежища в РФ из-за угрожающей ей опасности в Афганистане. Сама Хассани сказала «Бумаге», что на родине ее ждет «смерть и преследование талибов». Бывший коллега Хассани в Кабуле заявлял «Русской службе Би-би-си», что в случае депортации из РФ журналистке грозят тюрьма и пытки, поскольку она писала о защите прав женщин. В миграционной службе МВД РФ с этим не согласились, и отказали в предоставлении убежища.

Слушания по делу о незаконном пересечении границы начались осенью 2023 года. Адвокаты Хассани просили освободить журналистку. Как утверждала защита, журналистка не знала, что перевозка была организована нелегально. Также адвокат Елена Фадеева добивалась для Хассани права на «контролируемый выезд» вместо депортации в Афганистан.