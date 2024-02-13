Власти США попросили суд разрешить продать арестованную «яхту Керимова». Ее содержание обходится в 600 тысяч долларов в месяц

Минюст США попросил у суда разрешения продать суперяхту «Амадея», которая предположительно принадлежит российскому сенатору и миллиардеру Сулейману Керимову. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на судебные документы, поданные в окружной суд Манхэттена.

106-метровая яхта «Амадея» стоимостью 325 миллионов долларов была арестована на Фиджи по запросу США в апреле 2022 года в соответствии с санкциями, введенными после начала войны в Украине.

Власти США утверждают, что ежемесячно платят 600 тысяч долларов за содержание яхты. В эту сумму входят 360 тысяч долларов на оплату экипажа, 75 тысяч долларов — на топливо для яхты и 165 тысяч — на техническое обслуживание, вывоз мусора и другие расходы. По мнению американского правительства, налогоплательщики не должны оплачивать содержание яхты, пока суд рассматривает вопрос о ее конфискации.

Суд должен решить, кто именно является владельцем яхты. По версии властей США, владелец яхты — находящийся под санкциями Сулейман Керимов. В то же время бывший глава «Роснефти» Эдуард Худайнатов, который не находится под санкциями, утверждает, что яхта принадлежит ему. Как пишет Bloomberg, бизнесмен пообещал возместить 20 миллионов долларов, потраченных на содержание яхты, если она будет ему возвращена.

США утверждают, что Керимов скрывает собственность с помощью сделок с подставными компаниями. Они называют российского сенатора «бенефициарным владельцем» яхты.

Американские власти отвергают претензии Худайнатова на яхту, но отмечают, что он должен платить за ее содержание, пока длится судебное разбирательство о конфискации.

Адвокат Фейзал Ханифф, представлявший интересы номинального владельца судна Millemarin Investments, говорил, что яхтой «Амедея» владеет не Керимов, а «другой богатый россиянин.» Позже власти США заявили, что речь идет о Худайнатове, который также является владельцем 140-метровой суперяхты «Шахерезада» стоимостью 700 миллионов долларов. Соратники Алексея Навального связывали эту яхту с президентом России Владимиром Путиным.

Американские СМИ писали, что на борту яхты «Амедея» есть аквариум с живыми омарами, расписанное вручную пианино, бассейн и большая вертолетная площадка.

Что известно о «яхте Керимова»

США изъяли «яхту Керимова» стоимостью 325 миллионов долларов. Во время суда выяснилось, что ее номинальному владельцу также принадлежит «яхта Путина»

Что известно о «яхте Керимова»

США изъяли «яхту Керимова» стоимостью 325 миллионов долларов. Во время суда выяснилось, что ее номинальному владельцу также принадлежит «яхта Путина»