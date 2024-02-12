Житель Петербурга погиб при пожаре, начавшемся из-за поджога покрышек. Их жгут по разным адресам с конца декабря

В Санкт-Петербурге 39-летний мужчина погиб в результате пожара, начавшегося после того, как у дверей квартиры, в которой он находился, подожгли покрышки. Об этом сообщает Главное управление МВД России по городу.

Сообщение о пожаре в четырехкомнатной квартире на Лиговском проспекте, 237 поступило в полицию вечером 10 февраля. После тушения в полностью выгоревшей квартире нашли тело погибшего.

Еще пятерых жильцов дома госпитализировали с отравлением угарным газом — двух женщин в возрасте 47 и 83 лет и троих мужчин в возрасте 38, 49 и 85 лет. Самый пожилой из них находится в тяжелом состоянии. Всего из дома эвакуировали 30 человек. У двери сгоревшей квартиры полицейские нашли фрагменты автомобильных покрышек.

11 февраля полиция задержала по подозрению в поджоге двух мужчин в возрасте 37 и 41 года. По словам задержанных, им позвонил некий человек, предложивший поджечь покрышки за вознаграждение в 60 тысяч рублей. Следственный комитет возбудил дело об убийстве (статья 105 УК).

В пресс-релизе МВД не называется имя погибшего и не приводятся детали. «Фонтанка» пишет, что он был уроженцем Беларуси и братом одного из госпитализированных, 38-летнего мужчины, который выбрался из окна горящей квартиры с помощью пожарных.

С конца декабря 2023 года в Петербурге произошло не менее семи поджогов покрышек у дверей квартир по разным адресам. Несколько местных СМИ назвали эти поджоги местью украинского блогера Анатолия Шария 21-летнему петербургскому криптовалютчику Петру Луневу. Они вместе запускали «криптопирамиду», но вскоре у них произошел конфликт. По адресам, где происходили поджоги, жили родственники или партнеры Лунева.

К середине января 2024 года «Фонтанка» насчитала в общей сложности не менее 20 поджогов, которые произошли, кроме Петербурга, еще в трех городах — Москве, Екатеринбурге и Ставрополе. Некоторые из них издание связало с администраторами телеграм-канала «Труха Барселона», в котором критикуют Шария. Сам блогер отрицает свою причастность к каким-либо поджогам.

Полиция задержала нескольких поджигателей. Большинство из них утверждали, что за поджоги им заплатили и о конфликте Шария с Луневым они ничего не знали. СК объединил дела о нескольких поджогах в одно (оно возбуждено по статьям 144, 167 и 105 УК) и предъявил обвинение 19 человекам, восемь из них — несовершеннолетние. По версии следствия, подозреваемые получали задания поджечь покрышки у дверей квартир, за что им обещали вознаграждение.

До поджога на Лиговском проспекте погибших ни в одном из предыдущих случаях не было. Как отмечает «Фонтанка», адрес на Лиговском не связан ни с кем из фигурантов этого дела. Жители дома рассказали изданию, что после пожара следователи спрашивали у пострадавших, нет ли у них родственников, которые воюют в Украине.

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